Mostra micologica: al via la 23^ edizione

Edizione numero 23 per la mostra micologica organizzata dal Gruppo Micologico Cuggiono con il patrocinio del Comune.

Edizione numero 23 per la mostra micologica organizzata dal Gruppo Micologico Cuggiono con il patrocinio del Comune. Due giorni dedicati ad appassionati e non, nella splendida cornice di Villa Annoni. Al via sabato 8 ottobre con la consegna, a partire dalle 14, del materiale fungino per l'allestimento della mostra che aprirà al pubblico domenica alle 9. Nella giornata ci saranno diversi momenti tra cui la dimostrazione degli Arcieri di Castano, alle 10. Alle 17 avverrà la premiazione del fungo più bello, più raro e più curioso. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar.

Per info contattare Saverio -3394913097 o Virginio - 3483105508

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!