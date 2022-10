Javier Zanetti a Castano

Campione nello sport e nella vita. Per la seconda serata del Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica, ospite a Castano Javier Zanetti.

Campione nello sport e nella vita. Bandiera e storico capitano dell'Inter, nel 2001, ha deciso di dare vita, assieme alla moglie Paula, alla Fondazione PUPI, nata con l'obiettivo di lavorare nel paradigma della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sviluppando un modello di intervento che promuova lo sviluppo dei settori più vulnerabili agendo in assistenza, organizzazione e mobilitazione collettiva. E proprio della Fondazione (e di molto altro), allora, parlerà il prossimo 13 ottobre all'auditorium 'Paccagnini'. Per il secondo appuntamento del Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica (promosso da Fondazione Aurea), infatti, ecco che a Castano arriverà nientemeno che Javier Zanetti. L'incontro è in programma dalle 18.30; l'occasione per conoscere da vicino questa importante realtà e proseguire nel dialogo e nel confronto gli uni affianco agli altri. Per prenotarsi www.fondazioneaurea.it

