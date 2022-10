Bancarelle, esposizioni, giochi per bambini. La frazione di Villastanza di Parabiago spalanca le porte alla Sagra d'Autunno che si svolgerà domenica 9 ottobre dalle 8 alle 18 nella zona compresa tra le piazze Indipendenza e Magenta.

Bancarelle, esposizioni, giochi per bambini. La frazione di Villastanza di Parabiago spalanca le porte alla Sagra d'Autunno che si svolgerà domenica 9 ottobre dalle 8 alle 18 nella zona compresa tra le piazze Indipendenza e Magenta. "Numerose bancarelle esporranno di tutto un po' - spiega il Comune - ci saranno gonfiabili, frittelle e altri divertimenti che faranno felici i bambini oltre a un'esposizione di auto. Un modo per dichiarare guerra all'emergenza pandemica e al difficile momento attraversato dal paese concedendosi, almeno per qualche ora, all'evasione. E anche per constatare la vitalità della frazione parabiaghese.

