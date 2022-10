SSD Games: dall'acqua dolce al mare

“Swimtheisland”: un nome iconico per gli appassionati di nuoto in acque libere. Una due giorni di competizioni in quel foglio di mare azzurro davanti a Spotorno che circonda l’isolotto di Bergeggi. Un evento che con circa 2600 presenze dà alla competizione il lustro di entrare nella top 5 europea.

“Swimtheisland”: un nome iconico per gli appassionati di nuoto in acque libere. Una due giorni di competizioni in quel foglio di mare azzurro davanti a Spotorno che circonda l’isolotto di Bergeggi. Un evento che con circa 2600 presenze dà alla competizione il lustro di entrare nella top 5 europea. A tanto pregio non potevano sottrarsi i nuotatori della Games Sport (Società che ha sede presso la piscina di Cuggiono) che schiera una rosa selezionata di nuotatori tra i più esperti e capaci, in grado di poter gestire con perizia anche il mare agitato dal maltempo. Spiccano, tra i nostri, Cristiano Paratico che stupisce per la resilienza con cui si cimenta nelle gare sulle distanze di 1,8km, 3,5km e 6km per un totale impressionante di 11,3 km a nuoto in un solo week-end. Rilevante anche il tempo molto basso con cui il giovane Tommaso Vismara ha concluso la sua prima 3km e mezzo. Lo studente cuggionese ha affrontato la sua prima gara di fondo vero con il compagno di squadra Stefano Cucchetti, più esperto ed altrettanto veloce, che dal 2017 prende parte alla competizione. Debutto in mare per Andrea Osnaghi, quest’anno più volte a podio in acque dolci che conferma il suo stato di forma e la velocità in acqua, sia essa dolce o salata. Azzurra Paratico si è invece svegliata all’alba per la ‘Sunrise swim’ la nuotata con cui i nuotatori hanno accompagnato il sorgere del sole, rifocillandosi con una gustosa colazione. L’applauso ed i complimenti a questi atleti arriva unanime da tutta la grande famiglia di nuotatori della piscina di Cuggiono gestita da molti fin dal 1990 dalla Società GAMES snc. Ora gli atleti sono impegnati alla preparazione della prossima stagione agonistica FIN (Federazione Italiana Nuoto) di cui la società è Scuola Federale Nuoto.

