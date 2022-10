Primo, Secondo e Terzo Settore: l'obiettivo è quello di creare un percorso condiviso e di collaborazione per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Il Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica (promosso da Fondazione Aurea e vincitore del nostro Bilancio Partecipato) sta per aprire ufficialmente i battenti. Stasera il primo appuntamento.

Primo, Secondo e Terzo Settore: l'obiettivo è quello di creare un percorso condiviso e di collaborazione per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Il Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica (promosso da Fondazione Aurea e vincitore del nostro Bilancio Partecipato) sta per aprire ufficialmente i battenti. E lo fa, allora, oggi (6 ottobre) all’auditorium Paccagnini (dalle 18.30 alle 21) con l’incontro 'Impresa, Economia Sociale e Sostenibilità – Un confronto sulle grandi sfide che ci aspettano'. Saranno presenti Ferruccio De Bortoli, Stefano Caselli (Prorettore per gli Affari internazionali e membro del Comitato di Direzione SDA Bocconi School of Management), Davide Caparini (assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia), Pietro Bussolati (consigliere di Regione Lombardia, componente della Commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione) e Oliviero Pulcini (Managing Director e Amministratore delegato presso Azimut Capital Management SGR Spa Lombardia e Liguria); modererà Marilena Lualdi, direttrice di InformazioneOnline.it. Ma quello di questa sera sarà solo il primo appuntamento in calendario, perché poi si proseguirà il 13 ottobre con 'Sociale, terzo settore e volontariato' (serata dedicata appunto al sociale, durante la quale verrà presentato il progetto di un gioiello a scopo benefico) e il 23 ottobre con 'Sostenibilità e artigianato' (giornata di mercatino sostenibile, artigianato e aziende etiche Naturalmente Festival).

