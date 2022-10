Cultura per tutti a Turbigo

Mostre d’arte, incontri di promozione alla lettura, visite guidate alla conoscenza del territorio, laboratori, ecc... Cultura a Turbigo per tutti.

Mostre d’arte, incontri di promozione alla lettura, visite guidate alla conoscenza del territorio, laboratori, attività per bambini e di formazione realizzate all’interno della rassegna ‘Corsi nel cassetto’ di Fondazione per leggere e anche momenti per parlare del mondo dei libri, della lettura e della creatività, oltre un piccolo salottino culturale presso il Centro Ricreativo De Cristoforis Gray, dove poter consultare nuove riviste e trovare giochi in scatola per ogni età. La cultura è e sarà davvero per tutti a Turbigo in questo autunno. Più nello specifico, allora, il programma prevede, appunto, le letture animate e i laboratori (sabato 15 ottobre ‘Un mondo di storie a colori, scopriamo cosa succede nel mondo animale’; lunedì 31 ottobre ‘Zucca, ossa e pelliccia... e straccio... Un Halloween veramente mostruoso!’ e giovedì 29 dicembre ‘Il viaggio della stella’). Quindi, spazio alle visite guidate a tema (domenica 30 ottobre ‘L’uomo e l’acqua: l’evoluzione del paesaggio da naturale a industriale’, lungo l’alzaia del Naviglio); ancora, le mostre (esposizioni temporanee in sala vetrate: ‘Io, i miei mostri e me’ fino al 23 ottobre) e gli incontri (sabato 8 ottobre, ‘Io, i miei mostri e me’, venerdì 14 ottobre ‘Mussolini in Giappone’, giovedì 20 ottobre ‘Scuola di felicità per eterni ripetenti’, sabato 29 ottobre ‘Il diritto di sognare’, sabato 5 novembre ‘‘Sharentinhg. Genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online’, sabato 12 novembre ‘Pasolini. Il corpo della città’, sabato 19 novembre ‘‘La vita paga il sabato’ e sabato 26 novembre ‘Sofonisba alla corte del re’. Fino ad arrivare ai ‘Corsi nel cassetto’: ‘Il cervello felice per il benessere’ e ‘Moda sostenibile e consumo critico’.

