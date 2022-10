A Bernate tornano i 'Sapori d'Autunno'

In calendario per domenica 9 ottobre, 'Sapori d'AUtunno' avrà inizio alle 12,30 presso il Poldo Gasparotto a Casate, dove per l'occasione saranno allestiti stand gastronomici, gonfiabili, punti ristoro con salamelle, patatite e torte.

Edizione numero dodici per la tradizionale festa d'inizio autunno promossa dal Comune di Bernate Ticino in collaborazione con "Amici di Casate". L'evento 'Sapori d'Autunno' è ormai appuntamento fisso per bernatesi e non che vogliono vivere in compagnia il passaggio alla stagione più cozy dell'anno. In calendario per domenica 9 ottobre, 'Sapori d'AUtunno' avrà inizio alle 12,30 presso il Poldo Gasparotto della frazione Casate, dove per l'occasione saranno allestiti stand gastronomici, gonfiabili, punti ristoro con salamelle, patatite e torte. L'Amministrazione offrirà un risotto, piatto simbolo della stagione autunnale, a tutti i presenti. La giornata si concluderà alle 16 con uno spettacolo per i più piccoli e la merenda per tutti. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 16 ottobre.

