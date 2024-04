Al via l'estate 2024

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino invita tutte le famiglie alla presentazione dei centri estivi in programma per l'estate 2024. Mercoledì 24 aprile, presso la sala consigliare del Comune, si terranno le presentazioni del Centro Ricreativo Estivo dell'infanzio, alle ore 18, mentre alle 19.30 del Campus rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

