A partire da sabato 15 ottobre, Cooperativa Lule e Comune di Vittuone promuovono presso lo spazio famiglie 'Il pifferaio magico', un’iniziativa gratuita studiata per i bambini di 4^ e 5^ Elementare, per mitigare e superare gli effetti del Covid-19 sui minori. Il titolo è 'Io sono fiaba', un percorso alla scoperta del mondo delle fiabe, con letture animate e laboratori creativi a tema. Si parte alle 10 con il laboratorio 'Scriviamo insieme una fiaba?' per i bambini e per i genitori un incontro con la psicologa Elisa Castiglioni sugli effetti che la connessione virtuale ha sui più piccoli. Sabato 29, invece, sempre dalle 10 si terrà il laboratorio teatrale 'Storie di fantasmi', a tema Halloween. Per maggiori informazioni e iscrizioni, mandare una mail a comunicazione [at] luleonlus [dot] it.

