Papà e figli: una giornata insieme a scuola

Festa del papà: alla Scuola dell'Infanzia di Arconate un evento educativo per scoprire il mondo del lavoro.

La Scuola dell’Infanzia di Arconate ha celebrato oggi la Festa del Papà con un’iniziativa speciale che ha unito il momento di festa a un’opportunità di orientamento per i più piccoli.

La giornata, intitolata “Il Lavoro di Papà”, ha visto la partecipazione di numerosi genitori che hanno presentato ai bambini le proprie professioni in modo coinvolgente e interattivo. Piloti di aereo, medici, autisti di autobus e calzolai hanno raccontato e mostrato ai piccoli studenti il loro lavoro, rispondendo alle curiosità e offrendo dimostrazioni pratiche.

L’evento si è svolto nell’arco della giornata, con momenti dedicati a ciascuna professione, permettendo ai bambini di scoprire diverse realtà lavorative in modo ludico ed educativo. La rappresentazione finale, ispirata alle esperienze vissute durante gli incontri, ha chiuso la giornata con entusiasmo e partecipazione da parte di famiglie e docenti.

"È stato davvero bello lavorare tutte insieme per realizzare questa iniziativa! Collaborare in squadra ci ha permesso di creare qualcosa di speciale per i bambini", ha affermato con entusiasmo la maestra Gabriella Bovenzi. "Questo spirito di collaborazione rispecchia perfettamente il pensiero della nostra comunità educante, a cui il dirigente scolastico si ispira sempre, promuovendo valori di condivisione e partecipazione attiva. Voglio ringraziare di cuore le mie colleghe, i genitori e tutto il personale scolastico che hanno reso possibile questa giornata speciale. Senza il loro impegno e la loro passione, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile."

Visto il grande successo dell’iniziativa, l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate è lieto di annunciare il prossimo appuntamento: la Festa della Mamma. L’evento seguirà lo stesso format, offrendo ai bambini un’altra occasione per esplorare il mondo delle professioni con il coinvolgimento delle loro mamme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!