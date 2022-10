Pulita l'area della Croce della Miorina

Nelle scorse settimane alcuni volontari della sezione buscatese di Legambiente hanno ripulito l’area intorno alla Croce della Miorina.

Nelle scorse settimane alcuni volontari della sezione buscatese di Legambiente hanno ripulito l’area intorno alla Croce della Miorina, liberandola da erba, rami e sterpaglie, oltre a rimuovere un sacco di rifiuti dalla strada d’accesso. L’intervento è stato effettuato per restituire un minimo di dignità a uno dei luoghi storici di Buscate, in attesa di un’auspicabile più efficace sistemazione che potrebbe consistere almeno nella realizzazione di una pavimentazione attorno al monumento e alla sostituzione del cartello indicatore ormai illeggibile. Storicamente, fu San Carlo Borromeo che fece erigere le prime crocette durante la peste che infuriò a Milano nel 1576-77. Divennero dei veri e propri luoghi di culto all’aperto, dato l’alto rischio connesso agli assembramenti all’interno delle chiese. Cinquant’anni dopo, la funzione delle crocette si rinnovò per il dilagare della nuova epidemia, passata alla storia come la peste manzoniana. Nel Settecento numerose crocette furono rimosse dalle città come Milano per ordine del Governo austriaco. Nelle campagne, però, queste crocette furono mantenute e diverse sono arrivate sino a noi. A Buscate abbiamo la crocetta di San Carlo in Piazza San Mauro e un’altra in località Lazzaretto, lungo la strada vicinale della Miorina, appunto.

