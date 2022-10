Contributi per i tre bandi

Transazione digitale, sicurezza delle scuole, progetti per i giovani. L'Amministrazione comunale di Arluno intona il canto della felicità per l'arrivo di contributi dai tre bandi a cui ha preso parte.

Transazione digitale, sicurezza delle scuole, progetti per i giovani. L'Amministrazione comunale di Arluno intona il canto della felicità per l'arrivo di contributi dai tre bandi a cui ha preso parte. "Arrivano fondi preziosi per il bilancio comunale - spiega in una nota il sindaco Moreno Agolli - e per i percorsi dell'amministrazione e degli uffici comunali a cui va un plauso per l'impegno finalmente premiato". Agolli sottolinea infatti che il traguardo raggiunto è frutto di un lavoro di squadra. Per quanto concerne i fondi del Pnrr per la transizione digitale, il comune ha ricevuto un contributo di 135.992 Euro e se ne avvarrà "per l'attivazione dei servizi digitali e per agevolare i cittadini a una fruizione a distanza di alcuni servizi comunali, soprattutto quelli collegati all'anagrafe e al demografico". Sono invece 12.635,79 gli Euro provenienti dal bando relativo alle scuole sicure. "Il progetto - spiega ancora Agolli- prevede l'installazione di sei telecamere sui nostri plessi scolastici, è stato accolto dalla Prefettura di Milano e finanziato totalmente". Il sistema consentirà di mettere ulteriormente in sicurezza le scuole e gli studenti arlunesi "Comprendendo zone sensibili come i parchi". Non da ultimo, 40 mila Euro sono stati dirottati ad Arluno nell'ambito del progetto "Giovani smart". Tutto è nato da un progetto proposto dall'area socio-educativa che è stato individuato tra i migliori cinque finanziabili dal bando regionale. "Un ottimo risultato - conclude Agolli - anche al di sopra delle aspettative". Vi è quindi un Arluno che progetta con attenzione il proprio futuro e vi è chi se ne è accorto dandole il supporto economico necessario per sostenerlo.

