Riccardo: ancora una medaglia

Ancora sul podio. Ancora una medaglia. E di nuovo lui. Riccardo Battioli, atleta del JKS Castano, al terzo posto anche nel 4° Memorial Andrea Nekoofar.

Ancora sul podio. Ancora una medaglia. E di nuovo lui. Ma dopotutto se in gara c’è Riccardo Battioli, alla fine il risultato è praticamente o quasi garantito. Così, allora, è stato anche stavolta. Il karateka del JKS Castano, infatti, è arrivato terzo al 4° Memorial Andrea Nekoofar, gara internazionale di altissimo livello. “Voglio fare i complimenti a Riccardo per la grande prestazione - commenta il presidente della storica società castanese, Gianni Longo - Ha delle straordinarie qualità e capacità tecniche e atletiche che sa portare sul tatami in ogni manifestazione a cui partecipa. Bravo Ricky e un grosso applauso anche a Elisa Battioli, Cristian Carugati e Simone Barbi per le belle prestazioni, oltre ovviamente alla maestra Francesca Adriatico che segue sempre con tanta passione e e la massima dedizione i nostri ragazzi”.

