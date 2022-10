Karim: boxe da campione!

L'atleta dell'Asd Boxe Castano ha vinto i Regionali. Un successo frutto dell'impegno e della preparazione. E adesso è atteso dai Campionati Italiani.

Sopra tutto e tutti. Il titolo, alla fine, è suo! Sì, perché Karim Lazazat, atleta dell’Asd Boxe Castano è il nuovo campione regionale. Una grande prova, insomma, per il giovane pugile castanese che, ancora una volta, ha dimostrato le sue ottime e straordinarie qualità e capacità atletiche e tecniche. E adesso, allora, si punta dritti agli Italiani, per cercare di togliersi altre importanti e fantastiche soddisfazioni. “Un traguardo che ovviamente ci riempie di orgoglio e soddisfazione - dice il responsabile e allenatore, Giacomo Sentimentale - Karim è un ragazzo che è cresciuto tanto da quando per la prima volta è arrivato in palestra e si avvicinato a questo mondo. Ci mette sempre grande impegno e concentrazione. Non nego ce l’obiettivo era proprio quello di puntare a vincere la competizione e ce l’abbiamo fatta. Ora davanti ci sono gli Italiani: faremo una preparazione sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda la tecnica. Sarà una manifestazione difficile, la nostra prima volta, però proveremo ad andare avanti il più possibile”.

