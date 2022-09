L'Amministrazione per la situazione Sitem

Massima disponibilità, per quanto di propria competenza. L'Amministrazione comunale di Canegrate vuole dare il suo apporto per la soluzione della vicenda delicata legata alla ditta Sitem i cui lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione.

Massima disponibilità, per quanto di propria competenza. L'Amministrazione comunale di Canegrate vuole dare il suo apporto per la soluzione della vicenda delicata legata alla ditta Sitem i cui lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. Salari, situazione mensa e sicurezza sul lavoro sono le tre parole d'ordine lanciate dai dipendenti dell'azienda che chiedono a quest'ultima maggiori garanzie. "Il confronto - spiega il Comune in una nota - ha permesso di conoscere la posizione dell'azienda circa le richieste dei lavoratori. L'Amministrazione comunale ha offerto la sua disponibilità a organizzare un incontro tra le parti che possa portare a un confronto sereno e costruttivo". Sarà quindi indetta nei prossimi giorni una consultazione tra le parti a cui l'Amministrazione comunale prenderà parte per vedere di cercare di comporre la controversia tra azienda e dipendenti in agitazione.

