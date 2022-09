Elezioni... i conti non tornano

'Vivere Arconate': "Nella sezione 5 tutti i voti della coalizione di centro-destra sono stati attribuiti alla lista ‘Noi moderati’. Nessun voto a Fratelli d’italia". Ora la segnalazione alla Prefettura.

A pochi giorni dal voto che ha decretato i parlamentari della nuova legislatura, da Arconate arriva una segnalazione su alcuni episodi poco chiari sui numeri dei conteggi. "Ad Arconate, lo sappiamo, tutto è possibile! - spiegano dal gruppo 'Viva Arconate' - Nonostante un’amministrazione arancione, con attivisti 5stelle e assessori impegnati nella campagna elettorale del PD, ha vinto la coalizione di centro-destra. Una vittoria straordinaria dalla quale Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, risulta la prima forza politica del paese.

Date un’occhiata però ai risultati elettorali comunicati e pubblicati ufficialmente dal Comune. C’è qualcosa che non va! In particolare nella sezione 5 tutti i voti della coalizione di centro-destra sono stati attribuiti alla lista ‘Noi moderati’. Nessun voto a Fratelli d’italia, nessun voto alla Lega e neppure a Forza Italia così come ad altri partiti. IMPOSSIBILE!

Sarà un errore involontario? Non lo sapremo mai ma abbiamo il dovere di difendere il voto degli Arconatesi ed è per questo motivo che abbiamo deciso di denunciare quanto accaduto presso la Prefettura di Milano, la Corte d’Appello ed anche presso la commissione elettorale di Camera e Senato".

