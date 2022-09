Oktoberfest a Turbigo

L'Oktoberfest arriva anche a Turbigo. Il prossimo fine settimana, infatti, in piazza Madonna della Luna e in via Allea ecco 'Beer e Food Festival'.

L'Oktoberfest arriva anche a Turbigo. Il prossimo fine settimana, infatti, in piazza Madonna della Luna e in via Allea ecco 'Beer e Food Festival', una 'tre giorni' tra food truck, live music, raduno di camion e area bimbi. Il programma, allora, prevede venerdì 30 settembre 'Le canterai tutte?' (Terzo Tempo, Revival Band), mentre l'1 ottobre sarà la volta di 'Dove si balla?... Fottitene e balla!!!' (Salima Kiss) e, infine, il 2 ottobre 'Omaggio a Ligabue' (Liga Show, con la voce di Luca Carrus). E, come detto, sabato e domenica ci sarà il raduno di camion.

