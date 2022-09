Due giorni di allegria, divertimento, convivialità. La 'Fiera Autunnale' di Busto Garolfo è pronta a spalancare le sue porte ai cittadini domenica 2 e lunedì 3 ottobre.

Due giorni di allegria, divertimento, convivialità. La 'Fiera Autunnale' di Busto Garolfo è pronta a spalancare le sue porte ai cittadini domenica 2 e lunedì 3 ottobre. Quartieri generali della festa saranno la sala consiliare e il parco Falcone e Borsellino e piazza Lombardia e le vie limitrofe. Il novero delle iniziative proposte è decisamente ampio. Si va dal mercatino degli hobbysti dove saranno proposte bancarelle in grado di intercettare i gusti dei visitatori per l'oggettistica ai giochi dei nonni passando per la mostra fotografica su 1100 anni di storia bustese organizzata dal locale circolo degli appassionati del teleobiettivo in sala consiliare ma anche per una collettiva d'arte contemporanea a villa Brentano, dimostrazioni di tiro con l'arco e giochi per bambini. Alla sala Fontana della biblioteca sarà poi proposta una mostra di dipinti e illustrazioni di Luca Binaghi. Ingredienti eterogenei con cui Busto Garolfo abbraccia la stagione autunnale apprestandosi alla reimmersione nelle attività quotidiane con giocosità e spirito di leggerezza.

