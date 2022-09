Don Marcello: "Benvenuto"

Emozionato e non poteva essere diversamente. Don Marcello Barlassina ha fatto il suo ingresso nella sua nuova parrocchia di Santa Maria Assunta a Canegrate.

Emozionato e non poteva essere diversamente. Don Marcello Barlassina ha fatto il suo ingresso nella sua nuova parrocchia di Santa Maria Assunta a Canegrate. E alla comunità ha riservato alcuni pensieri in libertà ma improntati all'affetto e alla voglia di condividere un'esperienza pastorale al massimo grado. "Sono contento di venire a Canegrate - esordisce in una lettera ai fedeli - e tantissimo, ho accettato la destinazione a scatola chiusa, senza prendere informazioni e neanche vedere il posto, mi piace il rischio e in questi giorni sono stato premiato dalla vostra accoglienza, non potete immaginare quanto sia stato di incoraggiamento il primo incontro con i preti, compreso don Gino , e le suore, disponibilii, capaci di dialogo e di ascolto, pronti a venire incontri a chi, come me, muove i primi passi in una realtà sconosciuta". Il suo percorso pastorale, dice, sarà animato da un desiderio preciso: "La parola di Dio e l'Eucaristia- prosegue- e da qui partire per alimentare rapporti fraterni di carità, non siamo amici ma fratelli e sorelle sì, gli amici si sceglgono ma i fratelli e le sorelle no, ci sono dati, ecco perché non è sempre facile camminare insieme ma nessuna paura". Insomma, potranno magari sorgere difficoltà sul cammino ma se a fare da stella polare sarà, dice, "l'ascolto della parola di Dio", la comunione d'intenti e di spirito sarà realtà. "A tutti noi - prosegue - e in modo particolare al prete stanno a cuore i ragazzi e i giovani, educare significa tirare fuori il meglio di loro, loro hanno già tutto per essere felici e già dalla nascita sono arricchiti di qualità e talenti, occasioni e opportunità che se i genitori e gli educatori sanno riconoscere e valorizzare, il gioco è fatto". Il concetto è insomma chiaro: la parrocchia è di tutti e nessuno si senta escluso, anzi, si coinvolga con tutto se stesso per il suo bene e per quello della comunità. Don Marcello tributa un ringraziamento a don Nicola "sempre parlante", a suor Beatriz arrivata da poco e suor Gisella "per il lavoro educativo che svolgono senza risparmio". E con loro è pronto a collaborare a tutta forza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!