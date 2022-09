'Tapasciada' con Di Centa e Lucchetta

Si parte da Bernate Ticino e si arriva ad Arluno. Va in scena domenica 2 ottobre la 'Tapasciada Bici Tav', iniziativa figlia dell'intento di inaugurare il tratto ciclabile che insiste su questa parte del Magentino.

Si parte da Bernate Ticino e si arriva ad Arluno. Va in scena domenica 2 ottobre la 'Tapasciada Bici Tav', iniziativa figlia dell'intento di inaugurare il tratto ciclabile che insiste su questa parte del Magentino. Alle 8.30 i partecipanti si ritroveranno al Pra' Grand di Bernate e, pedalata dopo pedalata, raggiungeranno il parco di via Toti di Arluno. Tra i partecipanti figurano alcuni nomi di spicco del mondo sportivo nazionale come la campionessa di sci di fondo Manuela Di Centa e il campione del mondo di pallavolo Andrea Lucchetta. "Per i ragazzi che non correranno - ricorda il sindaco arlunese Moreno Agolli nell'invitare a un'ampia partecipazione - Riccardi Academy organizzerà uno stand di atletica presso l'arrivo ad Arluno". Una giornata di festa, ma soprattutto un incentivo al ricorso sempre più massiccio alla mobilità dolce.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!