Segre vince il Camaiore

“Sono felice di questo premio, non solo per il premio in sé, ma per come sono andate le cose. Sono stata letta nella condivisione della felicità, nel senso di comunione di chi ha lottato per rimanere se stesso a dispetto della sofferenza, dei pezzi rotti per terra. Chi legge forse si sente insieme, forse capisce qualcosa che prima non sapeva, sicuramente penso questo: la poesia è un territorio d’incontro e ciò, per me, è un punto d’arrivo”. Lo dichiara la poetessa Anna Segre eletta vincitrice della XXXIV edizione del Premio Camaiore.

