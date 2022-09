IDONTWANNAFORGET

Nicolò Sordo apre un autunno denso di appuntamenti di alto profilo: dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” e il debutto al Romaeuropa Festival.

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre 2022 I D O N T W A N N A F O R G E T torna a Milano. "Pisa, Prishtina, Prato. Dopo tre location con la P, I D O N T W A N N A F O R G E T torna a Milano, dove ha visto la luce prima della pandemia e che tutto cambiasse. È un onore essere selezionati da Milano Fringe Festival, è bello raccontare la storia di Nan Goldin e la difficoltà di ricordare. Io e Marina siamo insieme, uniti in questa epopea della fragilità". Nicolò Sordo e Marina Romondia riportano in scena un cammino che, grazie all'opera di Nan Goldin, vuole attraversare il senso del ricordare, il tentativo di raccontare una storia, la sua, e di attraversare la storia tutti. Nel non voler dimenticare nulla. Di fare i conti coi propri ricordi, con quello che non c'è più e quello che non ci lascia stare. Un tentativo di creare una cupola dove pubblico e attori possano sentirsi una cosa sola, in uno scambio reale. I D O N T W A N N A F O R G E T non si ferma, conquista ancora spazi e attenzione, sarà, infatti anche al Catania Fringe OFF Festival dal 27 al 30 ottobre 2022.

Nicolò Sordo apre un autunno denso di appuntamenti di alto profilo: dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” e il debutto al Romaeuropa Festival nel 2021, la menzione del suo libro Col Angeles (Jago Edizioni) come finalista al premio Scritture di Lago, sarà a Roma con “Ok Boomer. Anch'io sono uno stronzo”, il ritorno prestigioso al Romaeuropa in cartellone mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre insieme a Babilonia Teatri.

