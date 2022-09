Medicina Legale a Cuggiono

Situato nel Padiglione 97, ala ovest al piano terra, i nuovi locali sono pronti ad accogliere i cittadini del territorio, le Commissioni Mediche per l’accertamento dell’Invalidità civile e la Commissione Medica Patenti Speciali.

Terminati i lavori di ammodernamento presso l’Ospedale di Cuggiono, è stata aperta la nuova sede del Servizio di Medicina Legale della ASST Ovest Milanese.

Situato nel Padiglione 97, ala ovest al piano terra, i nuovi locali sono pronti ad accogliere i cittadini del territorio, le Commissioni Mediche per l’accertamento dell’Invalidità civile e la Commissione Medica Patenti Speciali.

Nell’attesa si aprano anche le nuove sedi delle Commissioni Mediche Patenti Speciali di Legnano e Passirana di Rho - previste per il 2023 - a Cuggiono è possibile da oggi rinnovare o revisionare il documento di guida delle persone affette da particolari patologie (l’elenco completo è consultabile sul sito della ASST – www.asst-ovestmi.it “Scopri le ultime novità”) o per i casi in cui sia stata disposta da parte della Prefettura o della Motorizzazione la revisione della patente di guida.

Per prenotare la visita è necessario inviare una mail all’indirizzo: commissionepatenti [dot] ovestmi-rhodense [at] asst-ovestmi [dot] it

e accludere l’apposita autodichiarazione delle malattie, presente sul Sito della ASST.

Il pagamento del servizio potrà essere effettuato solo tramite piattaforma PagoPA dal sito: www.ilportaledellautomobilista.it .

