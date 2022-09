"Grazie ai 49.336 elettori"

Sara Bettinelli dopo una notte di analisi del voto con il suo staff commenta il voto politico: "Un grazie sentito ai 49.336 elettori che hanno deciso di sostenerci alle urne. Da qui si vuole ripartire per dare voce alle loro istanze e concretezza alle loro aspettative".

Non è andata come sperava, ma in fondo, una candidatura non preventivata ad un mese dal voto non era facilmente gestibile, in un contesto nazionale ben identificabile. Sara Bettinelli dopo una notte di analisi del voto con il suo staff commenta il voto politico: "L’esito di queste elezioni riconosce nella coalizione di centrodestra il vincitore - spiega con grande onestà - Per quanto riguarda il nostro territorio faccio i miei auguri di buon lavoro all’onorevole Laura Ravetto.

Un grazie sentito ai 49.336 elettori che hanno deciso di sostenerci alle urne. Da qui si vuole ripartire per dare voce alle loro istanze e concretezza alle loro aspettative.

Grazie agli amministratori, alle rappresentanze politiche territoriali ed a tutti i volontari con cui abbiamo condiviso questa sfida.

Queste settimane di campagna elettorale sono state un’ importante opportunità per confrontarsi con i cittadini e le diverse realtà territoriali, entrando in diretto contatto con le criticità, ma anche con le numerose potenzialità del nostro territorio.

È un patrimonio che non andrà assolutamente disperso, ma il punto di partenza per un nuovo percorso, da fare assieme!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!