ALD cerca direttore tecnico

E’ richiesta la laurea in ingegneria e un’esperienza complessiva di almeno dieci anni, la metà dei quali in ruoli manageriali in seno a realtà operanti nella distribuzione del gas a mezzo reti: è una figura strategica, dotata di una serie di competenze specifiche, quella che si cerca per il ruolo di direttore tecnico di AEMME Linea Distribuzione.

E’ richiesta la laurea in ingegneria e un’esperienza complessiva di almeno dieci anni, la metà dei quali in ruoli manageriali in seno a realtà operanti nella distribuzione del gas a mezzo reti: è una figura strategica, dotata di una serie di competenze specifiche, quella che si cerca per il ruolo di direttore tecnico di AEMME Linea Distribuzione, la società del Gruppo AMGA che opera in 15 Comuni dell’area Nord Ovest di Milano, gestendo una rete di circa 950 chilometri ed erogando ogni anno oltre 200 milioni di metri cubi di gas metano. Tra le mansioni che il direttore tecnico è chiamato a svolgere ci sono la programmazione, la gestione, lo sviluppo e il controllo delle attività tecniche, sulla scorta non solo di un’approfondita conoscenza delle normative che regolamentano la realizzazione e l’esercizio nel settore di distribuzione del gas e di altrettanta esperienza in materia di acquisti dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica).

Le persone interessate devono inviare, entro il 16 ottobre 2022, la loro candidatura alla CBA s.r.l., la società di Novara che ha ricevuto l’incarico per la ricerca e la selezione. L’indirizzo è il seguente: www.cba-consulting.it. Il testo completo dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito di AMGA al link: https://www.amga.it/sites/default/file /Avviso%20di%20selezione_Direttore%20Tecnico%20Distribuzione%20Gas_2022_0.pdf

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!