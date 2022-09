Il grande giorno è arrivato domenica. Gli affreschi del XVI secolo scoperti durante i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della chiesa di San Rocco a Fallavecchia, frazione di Morimondo, sono ora accessibili al pubblico.

Il grande giorno è arrivato domenica. Gli affreschi del XVI secolo scoperti durante i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della chiesa di San Rocco a Fallavecchia, frazione di Morimondo, sono ora accessibili al pubblico. Nel pomeriggio dell’11 settembre la Fondazione Ca’ Granda, che con Regione Lombardia ha finanziato e eseguito il restauro della struttura che nemmeno due anni fa rischiava di crollare, ha organizzato l’evento inaugurale di questo nuovo tesoro dell’abbiatense. Ciò che poteva andare in frantumi è ora esposto e restituito alla comunità, questo il senso degli interventi delle autorità presenti. “Sono stato molto contento e molto grato di poter partecipare a questo evento a questo è un evento particolare o un evento che celebra la conservazione la riapertura di un luogo che dal XV secolo preservava un tesoro di fede e di tradizione”, ha dichiarato Achille Lanzarini, presidente della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda. Un edificio “Costruito sulla sabbia che rischiava un imminente crollo, ma non era solo il crollo di una struttura, era il crollo di una storia”. Il sindaco di Morimondo Marco Marelli ha espresso la sua soddisfazione per la “Valorizzazione di questo patrimonio culturale che è disseminato nel nostro territorio. Solo nel nostro Comune ci sono cinque oratori che fanno tutti parte del Patrimonio della Fondazione Ca' Granda. Questo vorrei che fosse un inizio – ha concluso il primo cittadino - perché sicuramente è un segno che valorizza il luogo e valorizza anche la comunità che ci vive”.

SAN ROCCO: AFFRESCHI DEL XVI SECOLO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!