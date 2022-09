Tanti aquiloni nel cielo. A disegnare, idealmente, sorrisi e felicità. E la gioia di ritrovarsi insieme in un momento ancora delicato per via del permanere della pandemia. 'Aquiloni in Villa', svoltasi a Villa Cortese, si è rivelata un quadro dipinto bene.

Tanti aquiloni nel cielo. A disegnare, idealmente, sorrisi e felicità. E la gioia di ritrovarsi insieme in un momento ancora delicato per via del permanere della pandemia. 'Aquiloni in Villa', svoltasi a Villa Cortese, si è rivelata un quadro dipinto bene. Un indubbio elemento di soddisfazione per gli assessorati allo sport e alla cultura che hanno promosso l'iniziativa per coinvolgere a dovere i piccoli solleticando la loro fantasia. "E' stato davvero bello - spiega l'assessore Luigi Lamera - vedere il campo sportivo invaso da tanti bambini impegnati a costruire il proprio aquilone e poi a correre tutto il giorno all'interno del campo sportivo facendoli volare, una giornata di divertimento e spensieratezza". L'iniziativa si è avvalsa dell'apporto della Protezione Civile e dell'Asd di Villa Cortese. "Un evento sicuramente da ripetere" ha concluso Lamera.

