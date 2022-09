Torna l'arte lungo il Naviglio

Il ritorno alla normalità riporta a scoprire belle tradizioni, tra arte e paesaggio. Nella suggestiva cornice offerta dal Naviglio, il pubblico potrà ammirare opere pittoriche di diverso genere (soprattutto paesaggistica e ritrattistica) e fotografie. L'appuntamento per la XXV edizione promossa dal Gruppo Artistico 'Occhio' andrà in scena domenica 18 settembre, dalle 10 alle 18.30.

L'iniziativa permetterà anche di conoscere gli artisti e scoprire le proposte che il gruppo, ogni anno, propone a Cuggiono e nel territorio.

