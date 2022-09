'Festa del trattore'

Pro Loco San Giorgio su Legnano APS propone per la mattinata di sabato 17 settembre una sfilata di trattori e mezzi agricoli dalle 9 alle 13 circa con passaggio per le vie di San Giorgio su Legnano e Canegrate.

Pro Loco San Giorgio su Legnano APS propone per la mattinata di sabato 17 settembre una sfilata di trattori e mezzi agricoli dalle 9 alle 13 circa con passaggio per le vie di San Giorgio su Legnano e Canegrate. Lo scorso anno la sfilata aveva coinvolto solo la cittadina di San Giorgio su Legnano, ma quest’anno, grazie alla collaborazione instaurata con AssoComm Canegrate, si allargherà fino ad alcune vie di Canegrate.

Il primo ritrovo, dalle 9, si svolgerà in Via Don Sturzo - n 46 - (Largo Falcone Borsellino) a San Giorgio su Legnano - MI - in cui sarà possibile vedere alcuni dei trattori messi in esposizione e che poi partiranno per la sfilata. Alle 10, partenza della sfilata per le vie di San Giorgio su Legnano e Canegrate. Alle 10.45 circa, arrivo e sosta in Via Redipuglia a Canegrate: possibilità di fare un aperitivo nel parcheggio scuola primaria Statale Aldo Moro a cura di AssoComm Canegrate. A seguire, ripartenza per Via IV Novembre (Canegrate) - Via XXIV Maggio (Canegrate) - Via Milano (San Giorgio s/L) - Via Pasubio (San Giorgio s/L) - Via Legnano (San Giorgio s/L) - Via Roma (San Giorgio s/L), con arrivo alle ore 12.00 circa nuovamente in Via Boccaccio (San Giorgio s/L) in cui ci sarà nuovamente la possibilità di vedere e salire sui trattori. L’arrivo presso il pratone di Via Boccaccio a San Giorgio su Legnano prevede poi la benedizione dei trattori e la premiazione della sfilata; verranno infatti premiati: il trattore più vecchio, il trattore più grande, il trattore che arriva dal comune più lontano.

Tutti gli interessati sono invitati a venire a trovare i trattoristi e a vedere i mezzi agricoli presso il pratone di Via Don Sturzo a San Giorgio su Legnano alle 9 e alle 12 presso il pratone di Via Boccaccio dove ci sarà l’arrivo della sfilata; inoltre, si invitano tutti ad uscire di casa o in strada per seguire la sfilata e taggare @prolocosangiorgiosl sulle proprie foto o storie social che verranno ricondivise sui canali ufficiali dell’associazione.

