"Better Connections" ovvero " Migliori Connessioni" è lo slogan scelto per la ventunesima edizione della Settimana Europea della Mobilità che si terrà dal 16 al 22 settembre. Con questo tema si vuole promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. In particolare le persone che stanno offrendo la loro esperienza, creatività e impegno per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile, per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, per raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico. (per saperne di più visita il sito European Mobility Week). L’Assessorato alla Mobilità sostenibile di Busto Arsizio intende dare risalto a questo importante evento organizzando convegni e iniziative sugli argomenti indicati; il calendario sarà disponibile a breve. Intanto è stata creata la nuova area tematica "Mobilità sostenibile" che conterrà tutte le informazioni utili. Quartier generale della Settimana sarà via Cavallotti che sarà chiusa al traffico e si trasformerà in un giardino dove si svolgeranno numerose attività "alternative" al passaggio delle automobili. Il 'Cavallotti garden' sarà inaugurato sabato 17 settembre alle 17: da domenica a giovedì sarà, poi, un susseguirsi di appuntamenti, che si apriranno la mattina presto con lezioni di yoga gratuite (alle 8 domenica e alle 7.30 nelle altre giornate) e si concluderanno in serata con attività di tipo culturale (poesia, cinema, musica).

