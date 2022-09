La Fiaccolata alla Madonna della Corona

Letteralmente una carovana di luce quella partita sabato 3 settembre da Inveruno con direzione Verona, più precisamente il Santuario della Madonna della Corona.

Letteralmente una carovana di luce quella partita sabato 3 settembre da Inveruno con direzione Verona, più precisamente il Santuario della Madonna della Corona. I ragazzi della parrocchia di Inveruno hanno portato la luce della fiaccola, accesa proprio nel suggestivo santuario ancorato alla roccia, fino a casa, ad Inveruno. Una due giorni di amicizia, condivisione, corsa e tanto divertimento. Passo dopo passo, passandosi il testimone di mano in mano hanno portato la luce della fede per le strade, fino a giungere all’intera comunità inverunese che li ha accolti domenica 4 settembre in piazza mercato, dove è stato dato ufficialmente inizio all’anno pastorale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!