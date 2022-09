Il concerto della Fanfara dei Bersaglieri

Weekend all’insegna della vita comunitaria e dello stare insieme, quello appena trascorso a Inveruno. Sabato scorso si è tenuto il concerto della ripresa organizzato e voluto dai bersaglieri.

Weekend all’insegna della vita comunitaria e dello stare insieme, quello appena trascorso a Inveruno. Sabato scorso si è tenuto il concerto della ripresa organizzato e voluto dai bersaglieri: “Con la Fanfara Tramonti Crosta, che quest’anno ha raggiunto il suo 55° anniversario di costituzione – commenta Pietro Ceriotti, Presidente della sezione locale bersaglieri - Una fanfara che non ha bisogno di presentazioni, denominata la fanfara giramondo, ovunque sia stata ha riscosso grandi successi”. Il concerto si è articolato con brani bersagliereschi, operistici e di musica leggera. “Il nostro grazie va agli sponsor, ai volontari della sezione e alle autorità intervenute – prosegue Ceriotti - È stato un concerto emozionante, corposo, perfettamente organizzato. Un grande successo musicale e comunitario per il numero di spettatori e per l’attenzione di tutti i presenti coinvolti nello spirito di corpo di noi Bersaglieri”. Ora il prossimo appuntamento con i bersaglieri è la santa messa in onore della Madonna dei Bersaglieri, che ricorre l’8 settembre, sabato 10 settembre alle 17.30 in chiesa parrocchiale a Inveruno. Mentre invece domenica al parco comunale è stato protagonista lo sport e tutte le realtà associative di Inveruno, con prove di abilità, la Color run, l’arrivo della Fiaccolata e lo schiuma party. “Gioia, divertimento e festa di comunità sono stati i valori di questa iniziativa – commenta il sindaco Sara Bettinelli - Complimenti all’assessore Paolo Ferrario, grazie al Comitato Genitori “Una mano per la scuola” per la collaborazione e a tutte le associazioni intervenute. Ma soprattutto grazie a chi ha partecipato con entusiasmo”.

