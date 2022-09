Boffalora scalda i motori per la Sücia

Una settimana ricca di appuntamenti per Boffalora Sopra Ticino che si prepara a vivere la FESTA DA LA SÜCIA 2022.

Una settimana ricca di appuntamenti per Boffalora Sopra Ticino che si prepara a vivere la FESTA DA LA SÜCIA 2022. Musica, arte, esposizioni, mostre e buon cibo per un carnet ricco di eventi per tutti i gusti! Al via sabato 10 settembre con il concerto del Corpo Musicale Boffalorese e G. Verdi di Vittuone, durante la serata Avis e Aido consegneranno le benemerenze ai donatori. Domenica 11 dalle 9 presso il Centro sportivo Umberto Re terza edizione della ‘Festa dello sport’ a cura di Boffalorello SSD ARL, mentre presso il Parco La Fuleta si svolgerà la gara di pesca sportiva a cura dell’Associazione Pescatori sportivi Boffaloresi. Inoltre, street food nel parco con possibilità di fare pic-nic e attività assistita con gli asinelli in compagnia della Tribù degli Zoccoli.

Sabato 17 settembre dalle 19, presso le vie del centro storico, ‘Notte bianca’ in collaborazione con le associazioni e i commercianti di Boffalora. In piazza IV Giugno ‘The McChicken Show – Oktoberfest tribute band’ e serata danzante con Mario Ranzani e Daniela Ferioli. Domenica 18 dalle 9 alle 24 il centro storico sarà chiuso ai mezzi a motore per il mercatino alimentare, le bancarelle hobbisti e associazioni e street food. Alle 16.30, presso il parco Mylius, lo spettacolo teatrale per bambini ‘Home sweet home’ a cura della Ditta Gioco Fiaba. Mentre alle 21 in piazza IV Giugno musica dal vivo con la band ‘Bud Spencer&Terence Hill live tribute band’.

Chiederà la settimana di festa lo spettacolo pirotecnico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!