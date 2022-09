"Auguri Paolo": 102 anni

Un traguardo eccezionale. Un compleanno speciale. Sì, perché per il castanese Paolo Noé sono ben 102 anni. Gli auguri del sindaco, a nome di tutta la comunità.

Un traguardo eccezionale. Un compleanno speciale. Sì, perché per il castanese Paolo Noé sono ben 102 anni. E, allora, ecco che a fargli gli auguri, a nome dell'intera comunità, non poteva mancare il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. "E’ stato un vero piacere poter partecipare ai festeggiamenti del signor Noé - ha scritto il primo cittadino - Ascoltare la storia della sua vita è stato appassionante ed importante. Partigiano, grande lavoratore, capace di costruire attorno a sé una bella famiglia fatta di affetto, di riconoscenza e di rispetto. Il regalo più bello che potesse immaginare è proprio la loro vicinanza, chiara, trasparente e vera. Torno da questo momento di festa consapevole che alla fine chi sei non passa inosservato e sta ad ognuno di noi trovare il modo per fare sempre del nostro meglio".

