Arcieri del Roccolo protagonisti agli Italiani

Sei arcieri, undici compound, cinque olimpici e quattro tecnici. Ai campionati italiani Targa 2022 di Oderzo (Treviso) gli Arcieri del Roccolo si sono presentati con il loro vestito migliore. E hanno fatto ritorno a casa con un'ottima vendemmia. Sono infatti stati la prima società lombarda per numero di atleti in gara e la quarta sul piano nazionale preceduta solo da Torino, Padova e Bologna. Partecipazione che è stata in grado di tradursi in titoli sonanti: campioni italiani di classe a squadre nella categoria compound junior maschile sono stati infatti Matteo Borsani, Edoardo Cartagine e Leonardo Castelli. Borsani, insieme con Gioele Falciani e Mattia Valassina, si è messo in tasca anche il titolo campioni italiani di classe a squadre Olimpico junior maschile. Nel compound master femminile Laura Toaiari, Laura Lavazza e Barbara Cantoni sono salite sul secondo gradino del podio. Soddisfazione anche per il compound senior femminile con Eleonora Grilli, Elena Menegoli e Valeria Giacomina Fermini, per il senior maschile con Alessandro Lodetti e Fabio Randazzo , per l'Olimpico ragazzi maschile con Riccardo Castelli e, tra gli allievi, per Riccardo Alfano.

