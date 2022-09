Busto Garolfo: Harley-Davidson in pista per la solidarietà!

Domenica 4 settembre torna a Busto Garolfo la quarta edizione di 'SL Night' promossa dall’associazione Sportsteristi Lombardi.

La solidarietà a Busto Garolfo arriva il sella ad una moto, ma non una qualunque...una Harley-Davidson!

Torna la quarta edizione di SL NIGHT promossa dall’associazione Sportsteristi Lombardi che, come ci spiega uno dei fondatori Daniele Daniese, nasce come gruppo Facebook nel 2018 per unire ed avvicinare i possessori della motocicletta Harley-Davidson modello Sportster. In poco tempo i numeri aumentano notevolmente fino a raggiungere quasi i 2000 membri, da qui il pensiero dei fondatori Daniele e Andrea Borzi di creare un logo e un merchandising per raccolte fondi a beneficio di onlus. Parallelamente dal gruppo è nata l’idea, diventata poi realtà, di un evento annuale che comprendesse un motoraduno aperto a tutti. E dopo il successo dello scorso anno, Daniele e Andrea decidono di costituire un'associazione per perseguire in modo ufficiale e riconosciuto il fine di raccogliere fondi, tramite merchandising e l’evento benefico annuale, a favore di Onlus che si occupano di bambini in difficoltà.

“Per noi è un onore riuscire a fare qualcosa per chi è meno fortunato di noi, ci mettiamo tanto impegno ed energie personali per organizzare la SL NIGHT, ma ciò non è niente in confronto a chi quotidianamente è a contatto con situazioni fragili e/o problematiche. Fare del bene fa stare bene.”

In calendario domenica 4 settembre, l’edizione del 2022 parte letteralmente in quarta con ospiti d’eccezione e un programma ricco di eventi per tutti i gusti. Dalle 10 fino a tarda serata, nella cornice del Parco Comunale Falcone e Borsellino di Busto Garolfo, si potrà trovare oltre alle tantissime Harley-Davidson anche una ricca esposizione di auto vintage, animazione per bambini, food truck, musica live per tutta la giornata e alle 17 special guest Ira Green, vincitrice di ‘The Voice Italy’. Tutto il ricavato dell’evento sarà donato alle onlus ‘Occhi Azzurri’ di Cremona e ‘Le sfumature di Alessia’ di Dairago.

