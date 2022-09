'Amici a quattro zampe'... tocca a voi! Domenica 11 settembre, in via Don Milani a Legnano alla Protezione Animali ODV, infatti, ecco la 'Festa del Cane Fantasia'.

'Amici a quattro zampe'... tocca a voi! Domenica 11 settembre, in via Don Milani a Legnano alla Protezione Animali ODV, infatti, ecco la 'Festa del Cane Fantasia'. Si comincerà, allora, alle 10.30 con l'apertura dei banchetti (pesca di beneficenza, BancoPAL e Mercatino Vintage con ampia scelta di vestiti) e le iscrizioni per la 'Sfilata Stellare' (offerta minima 8 euro, tramite il sito www.protezioneanimalilegnano.org alla pagina dedicata 'Cane Fantasia 2022' oppure direttamente in PAL), che vedrà protagoniste le categorie asteroide (cani sopra i 10 anni), supernova (fino ai 12 anni), cometa (razza adulta) e meteora (meticci adulti), quindi alle 12 pranzo e alle 14 spazio alla presentazione della manifestazione, appunto con la sfilata (14.30 e 16.30) e la mini sfilata (alle 15.30) degli ospiti della Protezione Animali; ancora, alle 16, premiazione 'Affidi del Cuore', alle 17.30 premiazioni delle sfilate e, infine, alle 18 'AperiPAL'. Il ricavato dell'evento verrà interamente devoluto per le cure degli ospiti della PAL.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!