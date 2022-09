Chiusura del sottopasso di via Giolitti

Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche: chiude il sottopasso di via Giolitti a Castano. Dal 5 al 9 settembre la chiusura sarà totale, mentre dal 12 settembre al 7 ottobre riguarderà il solo marciapiede.

Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche: chiude il sottopasso di via Giolitti a Castano. Più precisamente i lavori (realizzati da Ferrovienord S.p.A. per quanto concerne le opere complementari per il raddoppio ferroviario) porteranno, appunto, alla chiusura totale dal 5 al 9 settembre, mentre dal 12 settembre al 7 ottobre riguarderà il solo marciapiede. Durante il periodo di ‘stop’ della rampa pedonale, il resto del sottopassaggio rimarrà percorribile per raggiungere gli istituti scolastici.

