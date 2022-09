Scuole: fondi per rinnovarle

Nei prossimi mesi la Città metropolitana di Milano investirà diversi milioni di euro, in parte provenienti dal PNRR, per rilevanti interventi diffusi in ambito di edilizia scolastica

Tra le opportunità del PNRR, il Ministero dell’Istruzione ha avviato un concorso di progettazione per costruire nuove scuole entro il 2026. L’Istituto Frisi di Milano è stato selezionato come candidato del concorso di progettazione: sarà abbattuto per costruire una nuova scuola con ambienti e spazi inclusivi e innovativi. Una volta selezionato il progetto, potranno partire le progettazioni esecutive e i lavori, da completare entro il 30 giugno 2026. L’importo complessivo dei lavori è di circa 24 milioni di euro. È l’intervento più corposo previsto per le scuole superiori di Città Metropolitana con le risorse del Pnrr e consentirà al nuovo artistico di Milano, intitolato a Giovanni Gastel, e al liceo economico-sociale di avere spazi e laboratori all’avanguardia.

Sempre con i fondi del Pnrr sarà rifatto l’impianto sportivo del complesso scolastico di San Donato Milanese, formato dagli istituti Mattei, Levi e Piero della Francesca: è stato approvato il finanziamento da un milione e 620mila euro. Risulta approvato per ora con riserva il progetto di riqualificazione della mensa dell’Educandato Setti Carraro di Milano, per un importo di 545.300 euro.

A giugno è stato avviato il cantiere del Centro Scolastico Parco Nord, che comprende l'IIS Montale, l'ITIS Cartesio e il Liceo Casiraghi: è previsto il rifacimento dei controsoffitti delle aule e dei laboratori di tutto il complesso, da finire a febbraio 2023. La collaborazione con Carbotermo SpA, in partenariato pubblico-privato con la Città metropolitana per l'efficientamento energetico degli stessi edifici, permette di coordinare i lavori per installare lampade a risparmio energetico a LED, coordinando i lavori senza sprechi di risorse ed evitando la sovrapposizione degli interventi.

Sono stati consegnati all’impresa appaltatrice anche i lavori per il liceo classico Beccaria di Milano: entro novembre 2022 saranno messi in sicurezza la facciata e le gronde e sarà sistemata la rete fognaria all'esterno dell'edificio.

Appena si sono chiusi gli esami di maturità, sono scattati i lavori all’istituto Bernocchi di Legnano: via l’amianto dalle condotte del riscaldamento nel piano seminterrato, dove ci sono i laboratori, si conta di ultimare l’intervento prima del suono della campanella. Tra gli interventi all’orizzonte c’è poi la sistemazione del tetto dell’alberghiero Vespucci di Milano.

L'estate è stato il periodo ideale per concentrare alcuni interventi di rilievo di sistemazione delle aree sportive esterne, in corso di realizzazione da parte di alcuni Istituti, con risorse ministeriali direttamente gestite dalle scuole. In questo caso, l'attività della Città metropolitana si è concretizzata nel coordinamento delle progettazioni e dei lavori. L'area sportiva dell'Istituto Cremona di Milano è già stata realizzata, mentre nelle prossime settimane saranno realizzati i campi sportivi all'Istituto Dell'Acqua di Legnano e all'Istituto Torno di Castano Primo.

Si tratta di investimenti importanti ma ancora insufficienti: servirebbero altri 300 milioni per ammodernare gli edifici scolastici, renderli sicuri, più efficienti e tecnologicamente avanzati, e 20 milioni per passare dalla manutenzione fatta sulle emergenze alla manutenzione “predittiva”, che prevenga il degrado e mantenga efficienti gli edifici.

