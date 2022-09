Nello storico Parco di Villa Annoni è tempo di vendemmia. Quest’anno l’appuntamento è per sabato 3 settembre, con ritrovo alle 14 al Grande Torchio.

Ancora caldo, belle giornate, voglia di far festa e stare tra la gente... ma settembre è ormai arrivato, con i suoi ritmi, le sue tradizioni e le sue peculiarità.

Nello storico Parco di Villa Annoni, per esempio, è tempo di vendemmia in vista della Sagra del Baragioeu. Quest’anno l’appuntamento è per sabato 3 settembre, con ritrovo alle 14 al Grande Torchio. Tutti possono partecipare in modo particolare l’invito è come sempre per bambini e ragazzi. Un momento semplice ma sempre molto caratteristico, che coinvolge famiglie e ragazzi e anticipa la tradizionale festa del ‘Baragioeu’ del weekend successivo. Si invita i partecipante a portare guanti e forbici.

