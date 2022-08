Hanno i capelli bianchi, ma la loro voglia di apprendere ha un cuore giovane. Comune di Bareggio e Auser, sulla scorta del successo ottenuto la scorsa edizione, ripropongono l'Università della Terza Età che partirà il 14 settembre con una pioggia di iniziative. Il battesimo sarà dato all'auditorium di san Martino con un incontro imperniato sul Castello Sforzesco di Milano. I fontanili e il loro fascino e le marcite nella storia del territorio di porta Vercellina saranno invece al centro dell'incontro del 21 settembre. Gli incontri offerti alla popolazione anziana bareggese tra 2022 e 2023 saranno complessivamente ventitré. Il calendario completo sarà ritirabile alla sede dell'Auser contattando il numero 02/90278967.

