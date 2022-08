Edizione numero 39 per la 'Sagra del Baragioeu'

Sabato 10 e domenica 11 settembre torna la 'Sagra del Baragioeu', giunta alla sua trentanovesima edizione: evento cardine della tradizione cuggionese.

Sabato 10 e domenica 11 settembre torna la 'Sagra del Baragioeu', giunta alla sua trentanovesima edizione: evento cardine della tradizione cuggionese che vede cittadini e non preparasi a vivere due giorni di festa. Sabato 10 e domenica 11 settembre la Villa Annoni ospiterà dunque la tradizionale festa nata per celebrare appunto il 'Baragioeu': vino che producevano i contadini mescolando uve clinton e americana e che ora viene prodotto solo in occasione dell’appuntamento settembrino utilizzando i vigneti di Villa Annoni. Si parte sabato 3 settembre alle 14 con la vendemmia del vino nel Parco della Villa per poi proseguire sabato 10 dalle 17.30 con l’aperitivo organizzato da One Vision. Seguirà, alle 18, l’inaugurazione della mostra ‘Il Ciclo e il motore’ in cui verranno esposti i lavori di Gabriele di RG-Bicitalia che trasforma i ciclo-motori storici in moderne e-bike. Dalle 19.30 cena con panini, salamelle, hamburger, fajitas, calamari fritti e patatine, seguite poi dalla serata musicale con i ‘Fuori tema’. Domenica, fulcro della festa, vedrà un carnet ricco di eventi per tutti i gusti: alle 11 presentazione del libro ‘Tu ci hai svelato quanto sia antica la patria nostra’ di Mario Comincini e Paolo Mira edito dal Museo alla memoria di Gianni Viscontii e a seguire inaugurazione della sala Archivio ‘Gianni Visconti’. Gli amici della Micologica in collaborazione con il Circolo Unione San Rocco cureranno il pranzo del Baragioeu (prenotazione obbligatoria), mentre alle 16 nel parco andrà in scena la rievocazione storica ‘Riviviamo la storia...Cuggiono 1859’ in collaborazione con Associazione Risorgimentale Turbigo 3 giugno 1859. Per tutta la giornata di domenica presso il chiostro del grande Torchio: ‘Il Pantramwaj del Gamba da Legn’, ‘Assaggio e cioca’ di Baragioeu 2021 e ‘Grattachecca’ il ghiaccio di una volta, oltre a laboratori e giochi per grandi e bambini. N elle sale Nobili di Villa Annoni proseguirà l’esposizione delle mostre ‘Il ciclo e il motore’, ‘Vogliamo vedere il buco’ un mondo alla rovescia nella camera stenopeica a cura di Roberto Rainoldi e ‘Scopri l’oggetto misterioso’ un quiz su oggetti storici tutti da scoprire a cura E. Porati e R. Rainoldi. Mentre all’interno del parco saranno allestiti, per tutta la giornata di domenica, i gonfiabili per bambini.

Per informazioni visitare il sito www.museocuggiono.it, info [at] museocuggiono [dot] it o al numero 3314431176

