'Parcheggi rosa' a Magnago e Bienate. Sono tre le aree individuate per la realizzazione: le piazze Italia e Pertini e via Leopardi.

'Parcheggi rosa' a Magnago e Bienate. "A seguito delle modifiche del nuovo codice della strada entrate in vigore a novembre dello scorso anno, abbiamo ritenuto di prestare particolare attenzione all'art. 188 bis che lascia ai Comuni la facoltà di istituire spazi riservati alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni - scrive l'Amministrazione comuanle - Tenuto in considerazione che nel nostro Comune non sono presenti i cosiddetti 'parcheggi rosa', con la delibera del 1 agosto si sono individuate 3 aree dove verranno concretizzati tali spazi". Nello specifico, allora, saranno in piazza Italia, di fronte al Municipio, quindi in piazza Pertini, in prossimità dell’intersezione con via Dante/piazza D’Armi e, infine, in via Leopardi, nei pressi del parco comunale. "Reputiamo che sia un gesto di attenzione alle donne in stato di gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli per ridurre al minimo i disagi e venire incontro alle necessità delle persone più fragili - conclude".

