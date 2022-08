Piazza Gualdoni... come procede?

Ad oltre un mese dall'inizio dei lavori per la sistemazione, più volte annunciata, rotatoria di piazza Gualdoni verso via Ticino e via Novara, qualcosa non ha funzionato come doveva.

Un cantiere in parte 'sospeso', interventi iniziati ma di cui al momento non si vede un proseguo in questi giorni di 'rientro' per molti cittadini. Lo scorso 23 luglio il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti così dichiarava: "Lunedì 25 luglio inizieranno i lavori di riqualificazione di Piazza Gualdoni ed interesseranno le intersezioni di via Ticino e via Novara - così veniva postato sui social - Si cercherà di limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione per i quali ci scusiamo anticipatamente con i cittadini".

Il gruppo di minoranza 'Prima Cuggiono e Castelletto' vuole, a questo punto, vederci chiaro, ed ecco il suo intervento pubblico: "VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 21/12/2020, con la quale venne approvato il progetto di fattibilità avente ad oggetto la “Riqualificazione dell’intersezione in Piazza Gualdoni tra le vie F.lli Piazza – Novara – Ticino ed SP 127Km 0,250 del Comune di Cuggiono” per un importo complessivo di 62.600,00 euro dei quali 50.000 euro richiesti con finanziamento a Regione Lombardia, in esito al relativo bando;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 94 del 06 ottobre 2021 con la quale era stata disposta variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021 per un importo

 In uscita € 62.700,00

 In entrata € 62.700,00 di cui € 47.567,28 derivati da cofinanziamento regionale ed € 15.132,72 da alienazioni e concessioni cimiteriali;

PRESO ATTO che con la determinazione n. 449 del 07 dicembre 2020 si è provveduto al conferimento dell’incarico alla Società WE PROJECT Srl con relativo corrispettivo di cui alla delibera n. 45 del 20/04/2022, per spese tecniche

VISTE le criticità poste da Città Metropolitana

Si interpella il SINDACO e ASSESSORE di competenza sullo stato dei lavori e sul prosieguo degli stessi; Per chiarire se sussistano o meno responsabilità oggettive da parte della Società WE PROJECT SRL".

