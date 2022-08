La notte in Villa Annoni

Che Villa Annoni ed il suo parco siano un 'gioiello' del territorio, è risaputo da tempo, ma scoprirla e viverla con il naso all'insù verso le stelle è stato magico.

Una serata 'magica'... unica... emozionante, solo in parte 'guastata' da un po' di nuvole in transito, ma che è stata un successo ed un'esperienza davvero incredibile per i tantissimi partecipanti. Che Villa Annoni ed il suo parco siano un 'gioiello' del territorio, è risaputo da tempo, ma scoprirla e viverla con il naso all'insù verso le stelle è stato magico.

"Moltissime persone si sono riunite all’interno del nostro Parco per ammirare il cielo stellato e per una cena in compagnia - ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti - Ringrazio l’Amministrazione, gli uffici comunali e soprattutto i volontari che hanno permesso la piena riuscita di questo evento".

Dopo una romantica e gustosa cena tra i grandi alberi del parco, la parola è passata a Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano.

"Con lui abbiamo iniziato un affascinante viaggio sotto le stelle. Da sempre, nella millenaria storia dell’uomo, il suo immaginario si è intrecciato con quei puntini luminosi, che hanno influenzato i suoi sogni, le sue interpretazioni, la costruzione dei suoi miti - spiegano gli organizzatori - Nel cielo e nelle costellazioni ha collocato eroi, personaggi, simboli nel tentativo di avvicinare il cielo all’uomo e l’uomo al cielo. E se tutti i popoli hanno visto le stesse stelle, ognuno ci ha visto qualcosa di diverso, legato alla propria cultura e alle proprie tradizioni".

(foto di Stefano Marangon per Ecoistituto Valle del Ticino)

