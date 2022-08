Salvo grazie a tre amici

Il grande cuore di Roberta, Andrea e Chiara: hanno salvato un cane randagio mentre erano in vacanza in Albania e con una staffetta l'hanno portato in Italia.

Quel nome con il quale l'hanno ribattezzato (Salvo) a testimoniare il lieto fine di una storia che senza di loro quasi sicuramente avrebbe avuto un epilogo ben diverso e triste. Quando l'amore per i cosiddetti 'amici a quattro zampe', insomma, non conosce confini. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché proprio lontano dall'Italia ecco il grande, immenso e straordinario cuore dei castanesi Roberta e Andrea e di Chiara. La vacanza, infatti, in Albania, il trasferimento per raggiungere una delle mete e, poi, là su una strada di campagna l'incontro con un cucciolo di cane. "Uno dei tanti randagi con i quali, purtroppo, ci si imbatte in questi luoghi - raccontano - Era in una situazione davvero difficile e critica (con un branco di adulti che lo insediavano), terribilmente spaventato e intento a contendersi il cibo con altri due gattini". I tre amici, allora, non hanno perso tempo. Si sono chiesti cosa avrebbero potuto fare e, in men che non si dica, dalle parole sono passati prontamente ai fatti. "L'abbiamo recuperato, per cercare di dargli tutto l'affetto e le attenzioni di cui ha bisogno - continuano - Certo, non è stato semplice (documenti, controlli, verifiche e le spese necessarie), ma grazie all'aiuto e alla collaborazione di un ragazzo che gestisce un'associazione locale impegnata in prima linea per dare aiuto e sostegno appunto a cani e gatti randagi siamo riusciti ad organizzare una staffetta per portarlo in Italia. E nei prossimi giorni, quindi, il piccolino, che abbiamo deciso di chiamare Salvo, raggiungerà il nostro territorio, per poi cercargli una casa dove possa finalmente vivere sereno e tranquillo".

