La Fanfara dei Bersaglieri di Lonate in concerto a Inveruno

Sabato 3 settembre a Inveruno la Fanfara 'Tramonti - Crosta' di Lonate Pozzolo si esibirà presso il Cortile del Torchio in via Marcora 38/40 alle 21.

Torna il concerto della Fanfara dei Bersaglieri, sabato 3 settembre a Inveruno. La Fanfara 'Tramonti - Crosta' di Lonate Pozzolo si esibirà presso il Cortile del Torchio in via Marcora 38/40 alle 21. Gli organizzatori informano che in caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Cine-Teatro Brera. Il ritrovo sarà alle 20.30 presso l'Edicola Votiva dedicata alla Madonna del Bersagliere.

Inoltre, seguirà sabato 10 settembre alle 17.30, la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale celebrata in onore alla Madonna del Bersagliere.

