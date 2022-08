Vanzaghello: modifica temporanea viabilità per lavori

Causa lavori di asfaltatura, dal 29/8 al 02/09/2022 sarà vietato il transito e la sosta dalle ore 08,00 alle ore 19,00 in Piazza S. Ambrogio e Via Novara.

Il Comune di Vanzaghello informa la cittadinanza che, causa lavori di asfaltatura, dal 29/8 al 02/09/2022 sarà vietato il transito e la sosta dalle ore 08,00 alle ore 19,00 in Piazza S. Ambrogio e Via Novara, fino all’incrocio con Via Piave. Tale disposizione si è resa necessaria considerati i lavori di ripristino del manto stradale che interesseranno la P.zza S. Ambrogio e la Via Novara sino all’intersezione con Via Piave.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!