Torna la VII° edizione del trofeo ‘Catenazzone del Naviglio Grande – Piccolo Fiandre’. La gara ciclistica promossa da Insubria Sport e GB Junior Team ASD dedicata al settore giovanile avrà luogo domenica 4 settembre.

Insubria Sport, polisportiva che vanta tra i suoi atleti un gruppo di ciclisti e appassionati costantemente impegnati nella promozione dello sport, e GB Junior Team ASD tornano con la VII° edizione del trofeo ‘Catenazzone del Naviglio Grande – Piccolo Fiandre’. La gara ciclistica dedicata al settore giovanile in particolare alla categoria ‘Allievi’ avrà luogo domenica 4 settembre a partire dalle 14.30, con partenza a Cuggiono. Un circuito extra cittadino che verrà percorso per 6 giri per un totale di circa 87 km. Oltre al valore sportivo e l’impegno verso le nuove generazione, la competizione ha lo scopo di valorizzare il territorio andando a toccare paesi che offrono scorci mozzafiato che diventano cornice ideale del percorso. Tra i passaggi degni di nota, per ciclisti e appassionati, ci sarà la 'rizzata di Castelletto', strada che si affaccia sul Naviglio costeggiando il gioiello del ‘600 che è la Villa Clerici. Inoltre, come lo scorso anno, gli atleti in gara dovranno superare il famoso e temuto 'muur da Castelet', un passaggio duro soprattutto perché caratterizzato dalla superficie a ciottoli. Questo particolare elemento ha conferito alla gara la definizione di ‘Piccolo Fiandre’, termine che ricorda le tipiche corse del nord.

