Una notte a Villa Annoni

All’imbrunire di sabato 27 agosto, notte di luna nuova, dopo una cena nel parco di Villa Annoni (antipasto, pasticciata al forno, vitello tonnato, € 15, bambini € 8, prenotare al 348 351 5371) sarà presente Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano.

"Con lui inizieremo un affascinante viaggio sotto le stelle. Da sempre, nella millenaria storia dell’uomo, il suo immaginario si è intrecciato con quei puntini luminosi, che hanno influenzato i suoi sogni, le sue interpretazioni, la costruzione dei suoi miti - spiegano gli organizzatori - Nel cielo e nelle costellazioni ha collocato eroi, personaggi, simboli nel tentativo di avvicinare il cielo all’uomo e l’uomo al cielo.

E se tutti i popoli hanno visto le stesse stelle, ognuno ci ha visto qualcosa di diverso, legato alla propria cultura e alle proprie tradizioni. In questa notte verranno raccontate alcune di queste storie e ci riapproprieremo insieme di questo patrimonio e di questo spettacolo di incredibile bellezza che è il cielo stellato. Saranno con noi anche astrofili di Vigevano con i loro telescopi, e chi vorrà potrà anche dormire nel parco".

Per chi volesse fermarsi a dormire nel parco (con piccole tende e sacchi a pelo) è necessario iscriversi entro il 25 agosto al numero 0297263229 (dalle 9 alle 12 dal luned' al venerdì). I minori dovranno essere accompagnati e dichiarati con apposito modulo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!